Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю будет бесплатным, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"На Новый год наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный. Парковки на улицах с 1 по 8 января тоже бесплатные (парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам)", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин также рекомендовал москвичам следить за изменениями дорожного движения в праздники на сайте. "Здесь можно посмотреть, какие улицы перекрыты для гуляний, чтобы выбрать оптимальный маршрут", - отметил он.

В пресс-службе Московской канатной дороги агентству сообщили, что москвичи и гости столицы смогут встретить Новый год в кабине "канатки" на Воробьевых горах.

"Первого пассажира 2020 года ждет подарок от Московской канатной дороги! В период новогодних праздников мы постарались максимально увеличить часы работы канатной дороги, чтобы все успели прокатиться! 30 декабря работаем с 16:00 до 21:00 (тариф понедельника); 31 декабря ждем вас с 11:00 до 5:00 утра 1 января (до 23:00 тариф пятницы, с 23:00 до 05:00 тариф выходного дня); 1 января ждем вас также с 16:00 до 23:00 (тариф выходного дня), со 2 по 8 января работаем с 10:00 до 23:00 (тариф выходного дня)", - уточнили в пресс-службе.

Замруководителя департамента торговли и услуг столицы Александр Иванов ранее сообщил, что с 31 декабря по 5 января на улицах Тверская и Моховая будет проведено самое крупное мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года. Тверская и Моховая улицы будут полностью перекрыты и условно поделены на три зоны, на которых будут размещаться тематические арт-объекты и интерактивные инсталляции.