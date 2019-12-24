ЦОДД призвал москвичей пользоваться общественным транспортом из-за предпраздничных пробок

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автомобилистам отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный из-за предновогодней загруженности на дорогах Москвы. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

"На часах полдень, а на дорогах - шесть баллов. Эта неделя традиционно будет самой сложной для автомобилистов. Планируйте время и маршруты поездок очень тщательно. И выбирайте городской транспорт, если хотите везде успеть", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основные затруднения наблюдаются в центре города. На внешней стороне Садового кольца пятикилометровый затор от Самотечной эстакады до Таганской площади. На внутренней - от Валовой улицы до Таганской площади. Сложно проехать по Москворецкой и Котельнической набережным, улицам Новый Арбат и Большая Полянка.

На 7 км растянулись предновогодние пробки на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Рижской эстакады до шоссе Энтузиастов. Примерно такой же длины затор на внутренней стороне - от Тихвинской улицы до Шмитовского проезда. На МКАД сложнее всего на юге - перед Бесединским мостом.

"На радиальных трассах основные затруднения сейчас на Ярославском шоссе перед ТЦ "Европолис" и на шоссе Энтузиастов (от метро "Авиамоторная" до Главной аллеи)", - добавляется в сообщении.