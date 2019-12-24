В Москве подвели итоги транспортного строительства за год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Восемь новых станций метро протяженностью около 18 км, 132 км Московских центральных диаметров построено в столице в 2019 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства города.

"Начиная с 2011 года в Москве введено в эксплуатацию 155 км линий метро и МЦК, 81 новая станция, три дополнительных вестибюля, 10 электродепо метро и МЦК. В 2019 году было открыто движение по двум новым участкам Московского метро общей протяженностью 17,9 км линий с восемью станциями и электродепо "Руднево": первые четыре станции Некрасовской линии и участок Сокольнический линии от Саларьево до Коммунарки", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27.

Отмечается, что первые диаметры улучшили транспортное обслуживание более 4 млн человек (порядка 20% населения Московского региона), проживающих в десятках районов Москвы и городов Подмосковья. Планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это - 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.

"В результате к 2023 году общая протяженность путей внеуличного рельсового транспорта (метро+МЦК+МЦД) в столичном регионе составит более 1 тыс. км, количество станций увеличится до 498, а пассажиропоток - в 1,7 раза (более 12,5 млн. человек в сутки). Кроме того, в Москве планируется создать 103 транспортно-пересадочных узла (ТПУ), из них 35 - уже построено, 68 - в стадии реализации", - отметили в пресс-службе.

Дорожное строительство

В последние годы столичные власти поддерживают темпы строительства дорог - не менее 100 км в год. С 2011 года было построено 916 км дорог, 295 мостов, тоннелей, эстакад и 243 внеуличных пешеходных перехода. В 2019 году введено в эксплуатацию 111 км дорог, 25 мостов, тоннелей, эстакад и 16 пешеходных переходов.

В 2020-2022 году планируется построить 352 км дорог, 105 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Ключевым проектом на ближайшие годы станет строительство новых хордовых магистралей - Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды, а также Южной рокады. Общая строительная длина системы из четырех хорд составит 355 км. Хорды улучшат связанность 73 районов Москвы с населением 7 млн человек.