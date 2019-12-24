Аварийные службы Москвы будут работать в круглосуточном режиме в новогодние праздники

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Круглосуточное дежурство всех аварийный служб организовали в Москве в период новогодних праздников. Об этом сообщается в материалах к президиуму правительства столицы.

"В период новогодних и рождественских праздников для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство всех служб (119 аварийных бригад). Приняты меры по организации бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, а также по обеспечению безопасности при проведении праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, аварийные и оперативно-выездные бригады были укомплектованы материалами и техникой для проведения в случае необходимости аварийно-восстановительных работ. Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы 1,4 тыс. бригад. Подготовлено 1,44 тыс. единиц специализированной техники, свыше 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок).

Для своевременной уборки снега будет задействовано 17,5 тыс. единиц специализированной дорожно-уборочной и автотранспортной техники. При необходимости дополнительно может быть привлечено еще порядка 5 тыс. единиц техники. На особо опасных участках дорог - в первую очередь, на МКАД - обеспечено круглосуточное дежурство 41 тягача.

"Для очистки 16,5 тыс. скатных кровель сформировано 4,2 тыс. бригад. В работе на дворовых территориях задействовано порядка 29 тыс. дворников и около 31 тыс. средств малой механизации. Для уборки территорий проведения массовых мероприятий и объектов дорожного хозяйства задействовано порядка 7 тыс. человек (рабочих ручной уборки). Для утилизации снега обеспечена работа 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных снеготаялок в ЦАО. Их общая мощность - до 637 тыс. куб. м в сутки", - отмечается в материале.

Вывоз, переработка и утилизация бытовых отходов осуществляются в плановом режиме. Особое внимание уделено рождественским ярмаркам, объектам торговли и массовым мероприятиям.