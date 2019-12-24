Пациенты с муковисцидозом в Москве смогут получать денежную компенсацию на лекарства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Больные муковисцидозом смогут получать денежную компенсацию за лекарства с 2020 года вне зависимости от наличия или отсутствия препарата в аптечном пункте выдачи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Москва продолжает развивать инновационные модели обеспечения лекарствами. С 1 марта 2019 года пациенты льготных категорий могут получить не препарат, а компенсационную выплату в размере его стоимости. В ноябре эксперимент был расширен, и такую возможность с 2020 года получат также пациенты с диабетом.

"Правительство Москвы приняло решение расширить эксперимент. Теперь [с 2020 года] в эксперимент будут также включены пациенты с диагнозом муковисцидоз. Уникальность этого эксперимента заключается в том, что пациент с диагнозом муковисцидоз сможет получить денежную компенсацию вне зависимости от наличия или отсутствия препарата в аптечном пункте выдачи", - приводятся в сообщении слова Раковой.

По ее словам, действующий с 1 марта 2019 года эксперимент показал хорошие результаты. Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата. Около 2 тыс. человек получили компенсацию, было отпущено более 12 тыс. упаковок лекарств на сумму 229 млн рублей.

В 2019 году департаментом здравоохранения Москвы было закуплено лекарств для 430 больных муковисцидозом, из которых 289 - дети, на сумму 630,52 млн рублей. При этом годовая потребность для лекарственного обеспечения пациентов, страдающих муковисцидозом, сейчас оценивается на уровне 700 млн рублей. Распространение эксперимента по выдаче денежной компенсации поможет обеспечить лекарствами пациентов с муковисцидозом в полной мере.

Муковисцидоз - тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте. К нему приводит генетическая мутация, из-за которой слизь, покрывающая внутреннюю поверхность легких и поджелудочной железы, становится вязкой и перестает выводиться из организма. Этот процесс приводит к размножению бактерий, в результате чего больной постоянно страдает от легочных инфекций и испытывает удушье.

Об эксперименте

В рамках эксперимента с марта 2019 года граждане вправе обратиться за получением компенсационной выплаты на приобретение лекарственного препарата взамен получения бесплатного лекарства или приобретения лекарств со скидкой 50%. Эксперимент не распространяется на граждан, признанных недееспособными в установленном законе порядке.

Бесплатно или со скидкой лекарственные препараты могут получить в Москве только люди льготных категорий: федеральные льготники (могут получать все лекарства из перечня бесплатно), дети-инвалиды (при наличии медицинских показаний выписываются рецепты не только на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, но и на специализированные продукты лечебного питания), московские льготники (могут получать все лекарства бесплатно либо со скидкой 50%).