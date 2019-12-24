Пробки в Москве достигли семи баллов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Загруженность дорог в Москве достигла семи баллов к 14:00 во вторник. До вечера ситуация будет осложняться, сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"По состоянию на 14:00 трафик оценивается в семь баллов, и чем ближе час пик, тем плотнее будет на дорогах. Вечером ожидаем восемь-девять баллов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на внешней стороне Садового кольца затор от Садовой-Кудринской до Старой Басманной улицы растянулся на несколько километров. На внутренней стороне машины стоят от Комсомольского проспекта до Николоямской улицы. Также осложнено движение по Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Болотной набережным, улицам Новый Арбат и Большая Полянка.

Кроме того, затруднено движение на внешней стороне ТТК от Загородного шоссе до Кутузовского проспекта. На внешней стороне все еще медленно едет участок от Тихвинской улицы до Шмитовского проезда, как и участок от Беседенского моста до Варшавского шоссе. В ЦОДД отметили, что "это место в ближайшие часы лучше объезжать стороной".