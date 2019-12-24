Роспотребнадзор зафиксировал в Москве подъем заболеваемости ОРВИ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) зафиксирован в Москве, сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 51 неделе 2019 года (с 16 по 22 декабря) спокойная, в городе отмечается сезонный подъем заболеваемости, обусловленной преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии с преобладанием вирусов парагриппа, РС-вирусов, аденовирусов, коронавирусов и риновирусов", - говорится в сообщении.

Показатели заболеваемости регистрируются ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе среди детей до двух лет на 30%, среди детей трех-шести лет - на 15,9%, среди детей 7-14 лет - на 7,9%, среди взрослого населения - на 25,5%, по совокупному населению - на 7,9%.

В столице завершается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе за счет всех источников финансирования привито более 7,368 млн человек, что составляет около 59,2% населения города.

"Пройти вакцинацию по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) москвичи могут в прививочных кабинетах медицинских организаций государственной системы здравоохранения. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и полис ОМС", - напоминается в материале.

Ранее стало известно, что эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в целом по совокупному населению или по отдельным возрастным группам был превышен во Владимирской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской областях.