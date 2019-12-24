Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пробки на дорогах Москвы во вторник вечером оцениваются в восемь баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 16:30.

Основные затруднения наблюдаются в центре города в районе достопримечательностей и торговых центров. Сложно проехать по Москворецкой и Котельнической набережным, улицам Новый Арбат и Большая Полянка.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный из-за предновогодней загруженности на дорогах Москвы.