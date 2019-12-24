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МЦД в новогоднюю ночь будут работать до двух часов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Новый год наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пригородные электрички столицы, включая Московские центральные диаметры (МЦД), в новогоднюю ночь будут работать до 02:00 мск. Об этом сообщается во вторник в аккаунте диаметров в Twitter.

"Спешим поделиться приятной новостью. В новогоднюю и рождественскую ночи поезда МЦД и пригородные электрички будут ходить до 02:00. Встречаем Новый год вместе с МЦД", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Новый год наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь. Кроме того, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд во всем транспорте будет бесплатным.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском" от Нахабина до Подольска (МЦД-2) было запущено 21 ноября.

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