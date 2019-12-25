В Московском зоопарке родился редкий суматранский орангутан

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Суматранский орангутан, который является одним из самых редких приматов планеты, родился в Московском зоопарке. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Рождение редкого суматранского орангутана - радостное событие для нашего зоопарка. Сегодня численность этих животных в природе продолжает неуклонно снижаться, поэтому так важно создать стабильную резервную популяцию в зоопарках мира. Наши специалисты уже многие годы работают с суматранскими орангутанами и регулярно получают здоровое потомство. Например, у 25-летней самки Чави (именно у нее в декабре появился детеныш) последнее потомство было в 2010 и 2012 годах", - приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Новорожденный орангутан весит около 1,5 кг, как и взрослые представители вида, он покрыт рыжевато-бурой шерстью. Пока что мать не отпускает малыша из рук, самостоятельно исследовать мир он начнет не раньше, чем через три месяца. Детеныш будет питаться молоком до трех лет, но уже в пять месяцев начнет пробовать "взрослую пищу" - фрукты, овощи, злаковые культуры. Провести осмотр и узнать пол малыша специалисты смогут через несколько месяцев.

Акулова уточнила, что подросших детенышей орангутанов Московский зоопарк передает в ведущие зоопарки Европы и России. Всего в столичном зоопарке сегодня обитают четыре суматранских орангутана. В природе этих зверей можно встретить только на индонезийском острове Суматра, их численность не превышает 14 тыс. особей. Вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к угрозе исчезновения.