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В 20 парках Москвы запустят салюты в честь Нового года

В парковых зонах 1 января прогремит около 50 тыс. залпов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Туристы и горожане смогут увидеть праздничные салюты в честь Нового года в 20 парках Москвы и еще на 20 площадках. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На территории парковых зон 1 января прогремит около 50 тыс. залпов.

"Новогодние фейерверки запустят в 20 парках департамента культуры 1 января. Шоу начнется в 01:00 - именно к этому времени Новый год наступит на территории всей страны", - говорится в сообщении.

Праздничный салют продлится пять минут. В течение этого времени ночное небо будут озарять красные, синие, зеленые, золотые и серебряные огни.

По словам сотрудников пресс-службы Мосгорпарка, красочное шоу гости и горожане смогут увидеть в следующих парках: в саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", в зоне отдыха "Красногвардейские пруды", Таганском парке, в Сиреневом саду и в усадьбе Воронцово и других местах. Кроме того, в центре города, других округах, а также в парках пройдут дискотеки, уличные спектакли, интерактивные программы на катках и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Праздновать там будут до 03:00 1 января.

В конце ноября руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщал, что масштабные пиротехнические шоу в честь Нового года проведут в Москве на 11 площадках, кроме того, локальные салюты пройдут в 18 парках.

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