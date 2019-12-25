Более 180 тыс. москвичей обратились в центр занятости "Моя работа" с момента его открытия

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Центр занятости "Моя работа", который открылся в столице в апреле, помог в поисках работы более 180 тыс. жителей. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"За последние восемь месяцев центр занятости "Моя карьера" провел консультации и помог в поисках работы 183 тыс. горожан. Сегодня в банке данных центра занятости населения числится порядка 136 тыс. вакансий, из них 3974 - для людей с ограниченными возможностями, 1690 подходят для молодых людей, которые только начинают свой карьерный путь", - приводятся в сообщении слова заммэра Анастасии Раковой.

Большая часть вакансий в центре представлена организациями сферы строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельности.

Отмечается, что центр использует новые подходы для подбора персонала, например, деловые игры, в ходе которых HR-специалисты могут оценить действия и ответы соискателей. А те имеют возможность напрямую познакомиться с потенциальными работодателями. Кроме того, особое внимание уделяется трудоустройству людей с инвалидностью. С августа в центре реализуется проект "Топ-100 резюме", в рамках которого работодателю предоставляется полноценная база персонализированных резюме горожан с ограниченными возможностями, составленных карьерными экспертами, а также сопроводительное письмо с результатами тестирования личностных компетенций и качеств соискателя.