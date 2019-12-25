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Три машины столкнулись на Калужском шоссе

Две полосы в сторону Москвы перекрыты

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей произошла на Калужском шоссе, в связи с этим перекрыты две полосы для движения автотранспорта в сторону Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Столкновение трех автомобилей произошло на Калужском шоссе в районе поселения Десеновское. В настоящее время в сторону Москвы перекрыты две полосы", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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