Три машины столкнулись на Калужском шоссе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей произошла на Калужском шоссе, в связи с этим перекрыты две полосы для движения автотранспорта в сторону Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Столкновение трех автомобилей произошло на Калужском шоссе в районе поселения Десеновское. В настоящее время в сторону Москвы перекрыты две полосы", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.