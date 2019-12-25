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Собянин открыл движение по автомобильному мосту через Кожуховский затон

Длина моста превышает 780 м
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Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин и мэр Москвы Сергей Собянин
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон, связывающему Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом. Он также осмотрел ход подготовки к открытию тематического парка развлечений "Остров Мечты" в Нагатинской пойме.

"Сегодня мы открываем еще один значимый объект, - это мост через Кожуховский затон. Мост соединяет районы ЗИЛ и Печатники и делает более доступным "Остров мечты", - серьезный большой инвестиционный проект, связанный с созданием детского парка развлечений мирового уровня", - сказал мэр.

Он напомнил, что для улучшения транспортной доступности близлежащих районов ранее были построены станция метро "Технопарк" и станция Московского центрального кольца "ЗИЛ".

"В дальнейшем здесь пройдет еще одна ветка метро, которая пойдет в Бирюлево Западное, и здесь будет дополнительная станция метрополитена. Так же мы пробьем дальше набережную до Симоновской, и отсюда с моста можно будет ехать уже до центра города. Так что этот район с точки зрения транспорта будет обустроен надлежащим образом", - сообщил Собянин.

Также он рассказал об итогах дорожного строительства в Москве в 2019 году. "В этом году построено 111 км дорог, около двух десятков сложных инженерных сооружений - мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей. Были построены участки таких магистралей, как Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, целый ряд других объектов, в том числе две развязки на МКАДе", - сказал Собянин.

О мосте

Строительство моста через Кожуховский затон длиной 783 м велось с января 2017 года. Он имеет по три полосы в каждом направлении и связывает Нагатинскую пойму со 2-м Южнопортовым проездом, обеспечивая удобный проезд к новому парку развлечений "Остров Мечты" и Южному речному вокзалу из района Печатники.

Открытие моста позволило создать новую поперечную связь на юге Москвы между районами Нагатинский Затон, Печатники и Южнопортовый, а также обеспечить более комфортный подвоз пассажиров к станциям метро "Технопарк" и "Кожуховская". Ожидается, что появление альтернативных маршрутов поездок в этом районе позволит частично разгрузить проспект Андропова.

Кроме моста в рамках проекта было построено и реконструировано 4,2 км дорог, построены два подземных перехода в районе проспекта Андропова и Южного речного вокзала. В рамках благоустройства прилегающей территории обустроено 8,7 га газонов, высажены почти 200 деревьев и 1,5 тыс. кустарников.

Строительство парка "Остров мечты" осуществляется в два этапа. Первая очередь предусматривает создание крытого тематического парка развлечений, ландшафтного парка, кинотеатра и концертного зала. В рамках второй очереди в Нагатинской пойме построят отель и детскую яхтенную школу. Сам парк развлечений планируется открыть уже в первом квартале 2020 года.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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