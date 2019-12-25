Основные работы по строительству новой станции МЦД Остафьево завершены

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Строительство новой станции Остафьево второго Московского центрального диаметра (МЦД) находятся в финальной стадии, основные работы по ее возведению уже завершены, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Новая станция Остафьево находится в финальной стадии готовности, работы по ее строительству уже заканчиваются. Станция будет включать в себя две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров", - сказали в пресс-службе.

Работы по строительству станции ведутся ОАО "РЖД". Новая станция расположена в Новомосковском округе Москвы, у жителей близлежащих к ней территорий метро в пешей доступности нет, поэтому второй диаметр значительно улучшит транспортную доступность округа.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27.

Всего планируется открытие пять диаметров. В общей сложности это 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.