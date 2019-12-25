{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Основные работы по строительству новой станции МЦД Остафьево завершены

Станция будет включать две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Строительство новой станции Остафьево второго Московского центрального диаметра (МЦД) находятся в финальной стадии, основные работы по ее возведению уже завершены, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Новая станция Остафьево находится в финальной стадии готовности, работы по ее строительству уже заканчиваются. Станция будет включать в себя две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров", - сказали в пресс-службе.

Работы по строительству станции ведутся ОАО "РЖД". Новая станция расположена в Новомосковском округе Москвы, у жителей близлежащих к ней территорий метро в пешей доступности нет, поэтому второй диаметр значительно улучшит транспортную доступность округа.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27.

Всего планируется открытие пять диаметров. В общей сложности это 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Число бесплатных парковок в районах реновации Москвы вырастет на 15%
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что также прорабатывается ряд проектов строительства подземных паркингов в домах реновации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС