Вильфанд: снег укроет столичные улицы к 30 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Снег придет в Москву в субботу и за три дня образует заметный снежный покров. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В субботу осадки будут уже в более определенной форме - небольшой снег, но совсем небольшой, слегка покроет землю. В воскресенье тоже небольшой снег, но опять не тот, который можно ассоциировать со снежной зимой. А вот в понедельник снег уже более заметный. И вот он уже действительно укроет землю", - отметил он.

По словам Вильфанда, сказать, продержится ли этот снег до Нового года, сложно. По самым предварительным прогнозам, во вторник москвичей опять ожидает потепление, и снежный покров может растаять.