{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парад Дедов Морозов пройдет на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

Мероприятие состоится 27 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Гости и жители Москвы смогут поучаствовать в параде Дедом Морозов в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Мероприятие пройдет 27 декабря, сообщили в среду в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Участники - Деды Морозы, а также, конечно же, все желающие посетители (в костюмах или без) - отправятся в путешествие по центру Москвы под бразильские ритмы в исполнении оркестра Samba de Primeira. Сбор участников парада Дедов Морозов - 27 декабря в 19:00 на Тверской площади, за памятником Юрию Долгорукому", - сообщили в пресс-службе.

Костюмированные шествия - добрая традиция московских городских уличных фестивалей цикла. В разные годы на фестивалях "Московских сезонов" проходили парады Дедов Морозов, Снегурочек, Карлсонов и других сказочных персонажей.

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Специалисты завершили реставрацию правого крыла здания МИД в Москве
Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что в 2020 году начнется процесс проектирования фасадов всей высотки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС