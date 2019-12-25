Парад Дедов Морозов пройдет на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Гости и жители Москвы смогут поучаствовать в параде Дедом Морозов в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Мероприятие пройдет 27 декабря, сообщили в среду в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Участники - Деды Морозы, а также, конечно же, все желающие посетители (в костюмах или без) - отправятся в путешествие по центру Москвы под бразильские ритмы в исполнении оркестра Samba de Primeira. Сбор участников парада Дедов Морозов - 27 декабря в 19:00 на Тверской площади, за памятником Юрию Долгорукому", - сообщили в пресс-службе.

Костюмированные шествия - добрая традиция московских городских уличных фестивалей цикла. В разные годы на фестивалях "Московских сезонов" проходили парады Дедов Морозов, Снегурочек, Карлсонов и других сказочных персонажей.