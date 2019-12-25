Власти Москвы не планируют расширять зону платной парковки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Столичные власти не планируют расширять зону платной парковки, сообщил в среду в интервью телеканалу НТВ мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нет, таких планов [расширять зону платной парковки] нет. Особого смысла в этом нет. Хотя возможны какие-то локальные решения, когда вводятся транспортно-пересадочные узлы, новые станции метрополитена. Вокруг них надо смотреть, что происходит. В целом, я считаю, что парковочная система в городе на 90% состоялась <…> Если бы не было платных парковок, я думаю, в центре было бы просто не проехать. Когда мы ввели платную парковку, у нас количество машин в центре уменьшилось на 25-30%", - сказал Собянин.

Бесплатный парковочный режим по воскресным и праздничным дням заработал в качестве эксперимента в 2015 году. Затем по решению правительства Москвы такая возможность стала действовать на постоянной основе. Однако с 15 декабря на ряде улиц в центре Москвы начали действовать новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы. Изменения разработаны исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов. С этого момента решения о бесплатном режиме всех парковок принимается мэрией ситуативно.

Ранее на сайте "Московский паркинг" сообщалось, что жители и гости Москвы смогут бесплатно парковаться на улицах города в период новогодних праздников с 1 по 8 января.