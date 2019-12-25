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Расходы Мосгордумы в 2020 году составят более 2,3 млрд рублей

Почти 60% от общего объема средств предусмотрено на оплату труда лиц, замещающих государственную должность города Москвы и государственных гражданских служащих

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы приняли постановление о смете расходов на обеспечение деятельности столичного парламента в 2020 году, которые превысят 2 млрд 318 млн рублей. Об этом сообщил в среду в ходе заседания столичного парламента председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Решение принято. Оформляется постановлением Московской городской думы", - сказал Шапошников.

Как доложил в ходе заседания руководитель аппарата Мосгордумы Юрий Дмитриев, общий объем бюджетных ассигнований Мосгордуме на 2020 год составляет 2 млрд 318,3 млн рублей. На оплату труда лиц, замещающих государственную должность города Москвы и государственных гражданских служащих, в том числе помощников и советников депутатов, предусмотрено около 1,4 млрд рублей или 59% от общего объема средств.

При этом расходы на закупку товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение деятельности думы, составят около 725,3 млн рублей, что почти на 5,6 млн рублей ниже аналогичных показателей в 2019 году. Также смета предусматривает ассигнования для проведения законопроектных и экспертных работ, в 2020 году на эти цели запланированы средства в размере 9 млн рублей, сумма средств на эти цели остается неизменной с 2017 года.

"В 2020 году планируется внедрение новых систем, направленных на упрощение и повышение эффективности работы. В начале года планируется уже опытная эксплуатация интегрированной системы управления данными для депутатов думы и руководителей структурных подразделений аппарата, а также полное обновление официального сайта думы. Также начаты предпроектные работы по созданию системы мониторинга законодательства, позволяющие отслеживать необходимость корректировки московского законодательства в связи с изменением или принятием нового федерального закона", - добавил руководитель аппарата.

Дмитриев добавил, что бюджетные ассигнования на эксплуатацию информационных систем и ресурсов на 2020 году составляют более 92,7 млн рублей, что на почти 8,2 млн рублей или на 8,1% меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных на аналогичные цели в 2019 году.

Теги
РоссияШапошников, Алексей Валерьевич
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