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Облачная погода и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами гололедица и до плюс двух градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от нуля до плюс двух градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до минус одного градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус двух - плюс трех градусов, местами небольшие осадки. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.

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Россия
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