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Несколько электричек задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги

По данным МЖД, на участке Раменское - Быково была остановлена электричка из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты Московской железной дороги (МЖД) вводят в график движение поездов на Казанском направлении, где из-за вмешательства посторонних лиц несколько электричек следуют с небольшим интервалом. Об этом утром сообщили в четверг ТАСС в МЖД.

"Сегодня утром на участке Раменское - Быково Казанского направления МЖД, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в пути была остановлена электричка, выполняющая рейс в Москву. После непродолжительной остановки состав продолжил движение. За ним в пути задержались еще несколько электричек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что железнодорожники принимают все меры, чтобы ввести поезда в график.

Московская железная дорога напоминает, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта угрожает безопасности движения поездов и влечет за собой административную и уголовную ответственность.

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Россия
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