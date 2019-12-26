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Движение останавливали на участке оранжевой ветки метро Москвы из-за пассажира на путях

Упавший на пути мужчина выжил

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена останавливали утром в четверг из-за пассажира на путях, однако его удалось оперативно восстановить, сообщается в Twitter столичной подземки.

По данным метрополитена, из-за пассажира на пути движение было прекращено от станции "Октябрьская" до станции "Проспект Мира". При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

"Движение на Калужско-Рижской линии восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене ТАСС сообщили, что упавший на пути мужчина выжил. "Около 08:15 на станции метро "Китай-город" по собственной неосторожности с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина <...> Видимых травм нет", - сказали в полиции.

Полицейские, дежурившие на станции, незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи.

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