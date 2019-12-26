{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три новогодних пешеходных маршрута по выставкам разработали для гостей и жителей Москвы

Отмечается, что на праздники более 80 столичных музеев будут работать бесплатно

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут посетить сразу несколько музеев, отдохнуть и покататься на коньках в одном из парков благодаря разработанным трем новогодним маршрутам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Специально к новогодним каникулам агентство "Мосгортур" Департамента культуры города Москвы разработало три пешеходных маршрута по самым интересным выставкам. Если пойти по любому из них, то можно посетить несколько музеев в центре города и отдохнуть или покататься на коньках в одном из парков. Отправляясь на прогулку, стоит уточнить время работы музеев на их официальных сайтах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый маршрут "История театра и русского балета" стартует от "Нового Манежа". Оттуда можно дойти до улицы Ильинки, где в Музее моды расскажут об истории моды и о балете. А в обновленной галерее на Солянке известный театральный художник Мария Трегубова представит инсталляцию, посвященную балерине Майе Плисецкой. Завершит этот маршрут выставка "Год театра. Занавес!" в парке "Зарядье".

Второй маршрут называется "По квартирам". На него уйдет 36 минут, за которые участники пройдут 3 км. Он начинается в Музее М. А. Булгакова, где временно расположилась первая комната Ильи Ильфа. Там расскажут о том, как он прописывался в столице. В 12 минутах ходьбы оттуда находится Мемориальная квартира Н. А. Островского, где можно узнать историю жизни и творчества писателя. Также неподалеку находится Музей-квартира И. Д. Сытина. Еще пять минут - и можно попасть в Музей-мастерскую Д. А. Налбандяна. Последним пунктом маршрута станет сад "Эрмитаж", где можно посмотреть уличную фотовыставку о путешествиях или покататься на коньках.

Маршрут №3 "По Таганке" начнется в Доме-музее В. С. Высоцкого, где можно углубиться в творчество поэта и музыканта, а также увидеть его голограмму. В четырех минутах ходьбы горожан ждет новая экспозиция Дома русского зарубежья, посвященная истории русской эмиграции. А в галерее "Здесь на Таганке" гости закружатся на "Веселой карусели" современного искусства, которую создал эпатажный художник Андрей Бартенев. Завершится прогулка в Таганском парке, где можно побывать на зимней фотовыставке, покататься на коньках или просто отдохнуть.

С 31 декабря по 5 января улицы Тверская, Моховая и Охотный Ряд станут пешеходными, на них пройдут традиционные новогодние гулянья. В этом году в столице работают почти 1,5 тыс. катков, в том числе на ВДНХ, Красной площади, в Сокольниках и Парке Горького. На праздники более 80 столичных музеев будут работать бесплатно, многие из них подготовили специальные новогодние программы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Москвичка перевела 1 млн рублей на счет ясновидящей за снятие порчи
Полиция возбудила уголовное дело в связи с мошенничеством
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС