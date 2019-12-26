Три новогодних пешеходных маршрута по выставкам разработали для гостей и жителей Москвы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут посетить сразу несколько музеев, отдохнуть и покататься на коньках в одном из парков благодаря разработанным трем новогодним маршрутам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Специально к новогодним каникулам агентство "Мосгортур" Департамента культуры города Москвы разработало три пешеходных маршрута по самым интересным выставкам. Если пойти по любому из них, то можно посетить несколько музеев в центре города и отдохнуть или покататься на коньках в одном из парков. Отправляясь на прогулку, стоит уточнить время работы музеев на их официальных сайтах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый маршрут "История театра и русского балета" стартует от "Нового Манежа". Оттуда можно дойти до улицы Ильинки, где в Музее моды расскажут об истории моды и о балете. А в обновленной галерее на Солянке известный театральный художник Мария Трегубова представит инсталляцию, посвященную балерине Майе Плисецкой. Завершит этот маршрут выставка "Год театра. Занавес!" в парке "Зарядье".

Второй маршрут называется "По квартирам". На него уйдет 36 минут, за которые участники пройдут 3 км. Он начинается в Музее М. А. Булгакова, где временно расположилась первая комната Ильи Ильфа. Там расскажут о том, как он прописывался в столице. В 12 минутах ходьбы оттуда находится Мемориальная квартира Н. А. Островского, где можно узнать историю жизни и творчества писателя. Также неподалеку находится Музей-квартира И. Д. Сытина. Еще пять минут - и можно попасть в Музей-мастерскую Д. А. Налбандяна. Последним пунктом маршрута станет сад "Эрмитаж", где можно посмотреть уличную фотовыставку о путешествиях или покататься на коньках.

Маршрут №3 "По Таганке" начнется в Доме-музее В. С. Высоцкого, где можно углубиться в творчество поэта и музыканта, а также увидеть его голограмму. В четырех минутах ходьбы горожан ждет новая экспозиция Дома русского зарубежья, посвященная истории русской эмиграции. А в галерее "Здесь на Таганке" гости закружатся на "Веселой карусели" современного искусства, которую создал эпатажный художник Андрей Бартенев. Завершится прогулка в Таганском парке, где можно побывать на зимней фотовыставке, покататься на коньках или просто отдохнуть.

С 31 декабря по 5 января улицы Тверская, Моховая и Охотный Ряд станут пешеходными, на них пройдут традиционные новогодние гулянья. В этом году в столице работают почти 1,5 тыс. катков, в том числе на ВДНХ, Красной площади, в Сокольниках и Парке Горького. На праздники более 80 столичных музеев будут работать бесплатно, многие из них подготовили специальные новогодние программы.