Москвичка перевела 1 млн рублей на счет ясновидящей за снятие порчи

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Жительница Москвы перевела на счет псевдоцелительницы более 1 млн рублей за снятие порчи и предсказание будущего. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Женщина, находилась дома, когда по телевизору транслировали передачу об экстрасенсах, также указывались номера телефонов. Ее очень заинтересовала работа одной из ясновидящих, вследствие чего она перечислила денежные средства на счет получателя для предсказания своего будущего, улучшения ауры, снятия порчи экстрасенсом. В результате ей был нанесен материальный ущерб в размере свыше 1 млн рублей", - сказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).