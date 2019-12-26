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Обновлено 

Сообщения с угрозами взрывов поступили в три районных суда Москвы

Специалисты проверят здания

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в два районных суда Москвы, проводится проверка. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил, что в Головинском и Коптевском районных судах заложены взрывные устройства. На место для проверки выехали сотрудники оперативных служб", - сказал собеседник агентства.

Также Останкинский районный суд получил анонимное сообщение с угрозой взрыва.

"Неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в здании Останкинского суда. На месте работают сотрудники оперативных служб, данная информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Кроме суда, в здании также располагается Останкинская межрайонная прокуратура Северо-Восточного административного округа, Останкинский межрайонный следственный отдел, а также отделение Сбербанка.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверяли все сообщения, все они оказались ложными.

В новость были внесены изменения (11:16 мск) — добавлены подробности по тексту.

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