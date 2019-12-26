Сообщения с угрозами взрывов поступили в головной офис Сбербанка и школы в Москве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники головного офиса Сбербанка России, а также ряд школ в Москве получили сообщения с угрозами взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.

"Сообщения о минировании пришло в офис Сбербанка на улице Вавилова, 19, а также почти в десять столичных школ. В настоящее время все здания проверяют полицейские и кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб проверяют в Подмосковье все супермаркеты "Лента" из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, станцию МЦД "Лобня", а также три суда в Москве.

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.