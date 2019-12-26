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Музыкальный концерт на льду пройдет на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

На мероприятии выступит DJ Smash

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут посетить творческий вечер на льду, который состоится в последние выходные этого года в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"До праздников остаются последние выходные, и для гостей фестиваля мы подготовили обширную программу. Так, 28 и 29 декабря гостей ждут ледовые балеты, вечеринка на льду с DJ Smash, интерактивные спектакли, посвященные российским, латвийским и немецким рождественским традициям, концерты московских групп, шоу барабанщиков и уже полюбившиеся мастер-классы: творческие и кулинарные", - сказали в пресс-службе.

По словам организаторов, на некоторых площадках, например в Климентовском переулке и на Тверском бульваре (у памятника Тимирязеву), откроются новые развлекательные программы. Также москвичи смогут посетить музыкальный концерт на льду.

"Всех, кто и сам любит покататься на коньках под зажигательную музыку, - приглашаем на ледовую вечеринку с DJ Smash. Катаемся, танцуем, фотографируемся и просто чудесно проводим время с друзьями 28 декабря с 20:00 до 22:00", - пояснили в оргкомитете.

Любителей активного отдыха ждут на спортивных площадках фестиваля. Так, например, на Школьной улице можно попробовать свои силы в керлинге.

 

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