Аэропорты Домодедово и Шереметьево вновь проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Неизвестные снова "заминировали" столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.

"Кинологи проверяют здания и территории аэропортов Домодедово и Шереметьево после анонимных звонков об угрозе взрыва. В воздушных гаванях введены усиленные меры безопасности. Эвакуация на время проверки не проводится", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе столичные аэропорты "минировали" пять дней подряд, также угрозы взрыва поступали во вторник.

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.