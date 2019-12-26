{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Музей истории госслужбы открыли во Дворце госуслуг на ВДНХ в Москве

Отмечается, что в музее будут проводиться уроки по истории, обществознанию, английскому языку, математике и информатике для учеников шестых, восьмых и девятых классов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Экспозиция об истории госслужбы в России с историческими интерьерами, костюмами и рабочими принадлежностями открылась в павильоне № 71 на ВДНХ в Москве в честь первой годовщины открытия там дворца госуслуг. Об этом сообщила в четверг журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Многофункциональные центры развиваются, и теперь во дворце госуслуг на ВДНХ, который год назад торжественно открыл мэр Москвы, появился современный интерактивный музей. Музей станет не только культурной, но и образовательной площадкой. Для учащихся шестых, восьмых и девятых классов в рамках проекта "День в музее" будут проходить занятия по истории, обществознанию, английскому языку, математике и информатике", - сказала она.

Ракова уточнила, что экспозиция музея посвящена истории чиновничества и делопроизводства в России. На выставке можно увидеть голографическую инсталляцию, VR-игры, макеты исторических интерьеров, здесь представлены настоящие печатные машинки, арифмометры, счеты и телеграф, а также копии старинных документов. Посетители смогут примерить костюм чиновника петровской эпохи, сделать именные сувенирные документы, побыть счетоводом, телеграфистом и секретарем-референтом.

Школьникам на выставке расскажут об основных документах граждан России, функциях государства, реформах Петра I, различных способах шифрования и передачи сообщений на расстоянии, а также о главных этапах развития государственной службы. Уроки будут проводиться на русском, английском и китайском языках.

По словам заммэра, многофункциональные центры в столице превращаются в полноценные культурные пространства. "В 20 центрах по всему городу действуют выставки "Москва - с заботой об истории". Они созданы на основе документов времен Великой Отечественной войны, переданных самими жителями, и дополнены материалами и фактами об истории Москвы разных периодов", - напомнила Ракова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена и его водителя в 2008 году
Следствие просит заключить их под стражу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС