Музей истории госслужбы открыли во Дворце госуслуг на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Экспозиция об истории госслужбы в России с историческими интерьерами, костюмами и рабочими принадлежностями открылась в павильоне № 71 на ВДНХ в Москве в честь первой годовщины открытия там дворца госуслуг. Об этом сообщила в четверг журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Многофункциональные центры развиваются, и теперь во дворце госуслуг на ВДНХ, который год назад торжественно открыл мэр Москвы, появился современный интерактивный музей. Музей станет не только культурной, но и образовательной площадкой. Для учащихся шестых, восьмых и девятых классов в рамках проекта "День в музее" будут проходить занятия по истории, обществознанию, английскому языку, математике и информатике", - сказала она.

Ракова уточнила, что экспозиция музея посвящена истории чиновничества и делопроизводства в России. На выставке можно увидеть голографическую инсталляцию, VR-игры, макеты исторических интерьеров, здесь представлены настоящие печатные машинки, арифмометры, счеты и телеграф, а также копии старинных документов. Посетители смогут примерить костюм чиновника петровской эпохи, сделать именные сувенирные документы, побыть счетоводом, телеграфистом и секретарем-референтом.

Школьникам на выставке расскажут об основных документах граждан России, функциях государства, реформах Петра I, различных способах шифрования и передачи сообщений на расстоянии, а также о главных этапах развития государственной службы. Уроки будут проводиться на русском, английском и китайском языках.

По словам заммэра, многофункциональные центры в столице превращаются в полноценные культурные пространства. "В 20 центрах по всему городу действуют выставки "Москва - с заботой об истории". Они созданы на основе документов времен Великой Отечественной войны, переданных самими жителями, и дополнены материалами и фактами об истории Москвы разных периодов", - напомнила Ракова.