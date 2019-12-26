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Собянин: подготовка к запуску второго участка Некрасовской линии метро в Москве завершена

После запуска второго участка длина линии превысит 15 км

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении подготовительных работ к запуску второго участка Некрасовской линии московского метрополитена. Об этом он написал в четверг в Twitter.

"Завершаем подготовку к запуску второго участка Некрасовской линии. Сегодня открыли движение по улицам Окская и Ферганская, частично перекрытым на время строительства метро. Плюс в рамках благоустройства высадили деревья, установили скамейки и освещение", - написал он

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что строительство второго участка Некрасовской линии московского метро со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" завершится в декабре. Технический пуск первого участка Некрасовской линии был проведен 31 августа 2018 года. После запуска второго участка она станет одной из самых длинных среди строящихся сейчас в столице - более 15 км.

На ней расположатся восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Две из них станут пересадочными: "Нижегородская" с пересадкой на Большую кольцевую линию метро (БКЛ) и "Косино" - на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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