Сообщения о "минировании" объектов в Московском регионе оказались ложными

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты проверили информацию о "минировании" в Москве и Подмосковье судов, школ, торговых центров, аэропортов Домодедово и Шереметьево, супермаркетов "Лента" и станции МЦД "Лобня" и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка объектов в Московском регионе завершена. В ходе обследования трех районных судов в Москве и Верховного суда РФ, более 30 школ, столичного ТЦ "Город", а также супермаркетов "Лента", ТЦ "Мега Белая Дача" и "Рио" в Подмосковье взрывоопасные предметы обнаружены не были. Ложной оказалась информация о "минировании" аэропортов Домодедово и Шереметьево, а также станции МЦД "Лобня", - сказал собеседник агентства.

Также в четверг в головной офис Сбербанка поступило сообщение об угрозе взрыва. Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка, "ложный звонок о "минировании" поступил на общий телефон МЧС, в ходе проверки информация не подтвердилась".

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверяли все сообщения, все они оказались ложными.