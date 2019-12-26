Пиротехнические средства в Москве можно купить на 118 крупных площадках

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Продажа лицензированных пиротехнических средств в Москву осуществляется на 118 крупных площадках. Об этом в четверг рассказал журналистам руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

"Пиротехнические изделия можно сейчас купить практически везде. Всего в городе крупных точек порядка 118. Покупать надо в достаточно известных точках", - сказал Немерюк. Он добавил, что во избежании несчастных случаев не стоит покупать фейерверки, петарды и другие изделия на рынках, в неустановленных местах. Согласно законодательству, штрафы за несанкционированную торговлю достигают до 30 тысяч рублей.

"Зачастую недобросовестные предприниматели изменяют дату производства, срок годности, а значит гарантий, что данный продукт будет безопасным - нет. Покупая в специализированных магазинах необходимо обращать внимание на наличие инструкции на русском языке, а также сопроводительных документов, которые продавец обязан предоставить, и, конечно, на целостность упаковки", - сказал Немерюк.

В этом году в Москве организовано 87 специальных точек для запуска пиротехники. Это специально определенные места, в которых разрешается запускать бытовые пиротехнические изделия. При этом эти места находятся на достаточном удалении от жилых домов, они безопасны для разного рода бытовых салютов и фейерверков.

По словам начальника управления ЮЗАО главного управления МЧС России по городу Москве Дмитрия Крикуненко, во время запуска фейерверков не стоит забывать о правилах безопасности. В первую очередь, нельзя забывать, что пользоваться пиротехническими средствами можно в возрасте от 16 лет.

"Несмотря на отсутсвие снега в этом году все горожане смогут запустить пиротехнически средства. Для этого всем любимые "ракеты" необходимо использовать с пластиковой трубкой. Сначала трубку необходимо воткнуть в землю и уже в него установить пиротехническое изделие", - сказал Крикуненко.