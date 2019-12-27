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Облачная погода, мокрый снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в пятницу

Возможна гололедица

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на субботу она может опуститься до минус двух градусов. Синоптики предупреждают о мокром снеге, а также гололедице и гололеде местами.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от минус четырех до плюс одного градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.

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