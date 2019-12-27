Москвичи голосованием выберут главное событие 2019 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Голосование, посвященное самым ярким событиям 2019 года, стартовало в проекте "Активный гражданин". Москвичам предлагается выбрать лучшие проекты в сфере культуры, городской среды и строительства, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"По его итогам составят рейтинг "Главные дела Москвы". Так, горожане смогут выбрать самое яркое культурное событие из четырех вариантов - Московская музейная неделя, ночные акции, открытие зеленого театра на ВДНХ, открытие исторического здания театра "Школа современной пьесы", - сообщается на сайте.

Также участники проголосуют за самые яркие события, которые произошли в сфере городской среды. Среди вариантов - комплексное благоустройство района Капотня, обновление площади Киевского вокзала или площади Савеловского вокзала, благоустройство парка усадьбы Люблино, парка Победы, детского Черкизовского парка и набережной Шитова, создание парка в пойме реки Яузы, благоустройство Озерковской и Овчинниковской набережных, Ильинки и Рождественки, создание новой площади на территории делового центра "Москва-Сити".

Горожане выберут и событие, которое можно назвать главным делом Москвы в сфере строительства. Предлагается проголосовать за открытие Дворца художественной гимнастики или Дворца водных видов спорта в "Лужниках", за открытие первого участка Некрасовской линии метро и продление Сокольнической ветки в Коммунарку, а также за публичные слушания по программе реновации и за открытие балочного моста, который стал последним объектом в проекте строительства Северо-Западной хорды.

Во время новогодних каникул в проекте "Активный гражданин" откроется еще два блока голосований по таким темам, как транспорт, образование, здравоохранение, социальная защита, государственные услуги и сервисы.

Проект "Активный гражданин" стартовал в 2014 году. К нему присоединились более 2,6 млн человек. Участники выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников, предлагают собственные идеи по развитию города. С момента запуска проекта москвичи приняли участие более чем в четырех тысячах голосований.