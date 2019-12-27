Москвичей пригласили на день открытых дверей в городские больницы в январе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Москвичей приглашают в январе пройти бесплатные обследования, посетить лекции о медицине и экскурсии по центрам здоровья. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Врачи проведут дни открытых дверей, лекции для родителей и специализированные консультации для женщин. При посещении любого из мероприятий необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС", - сообщается на сайте.

Так, врачи городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова проведут лекцию для будущих родителей, посвященную изменениям в организме женщины во время беременности. Встреча состоится 10 января в филиале "Женская консультация Куркино". Акушеры-гинекологи расскажут об этапах роста плода, формировании органов и систем.

11 января специалисты городской клинической больницы имени В. В. Вересаева (улица 800-летия Москвы) проведут лекцию "Партнерские роды". Они расскажут, как проходят партнерские роды, кто может стать партнером, что нужно, чтобы получить разрешение на присутствие близкого человека на родах.

19 января в Морозовской детской городской клинической больнице будет проходить день открытых дверей для пациентов хирургического профиля. Родители и законные представители с детьми смогут получить консультацию специалистов без регистрации, направления и записи. 25 января хирурги Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии (улица Большая Полянка) проведут осмотр и консультативный прием детей с пигментными образованиями кожи. Пациентам проведут дерматоскопию - безопасное неинвазивное исследование, которое позволяет изучить поверхностные и глубокие слои кожи. Эта процедура позволяет диагностировать меланому на ранних стадиях и определить тактику лечения.

Медицинские психологи проведут в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой (5-й Донской проезд) лекцию для родителей. Специалисты расскажут о том, чем может помочь ребенку нейропсихолог, какие вопросы нужно задать на приеме, каких результатов ожидать от нейрокоррекции.