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Большие панды учатся рисованию в Московском зоопарке

Это обеспечивает животным умственную нагрузку и тренирует их внимание

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Панды Жуи и Диндин занимаются живописью с работниками Московского зоопарка. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Вопреки распространенному стереотипу, большие панды - очень активные животные. Хотя их движения кажутся слишком медленными, зверям требуется много нагрузки, как физической, так и интеллектуальной. Если не заниматься с бамбуковыми медведями, они начнут скучать и лениться. Поэтому наши зоологи регулярно проводят уроки с Жуи и Диндин. Например, панды получают много игрушек и предметов для изучения. Это пластиковые бочки, конусы, неваляшки, резиновые гири, мячи, картонные коробки, ледяные фигурки. Теперь в программу их занятий также входит рисование. Правда, пока что художественный стиль наших панд напоминает абстракционизм с элементами авангардизма", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Занятия рисованием обеспечивают животным умственную нагрузку, а также тренируют внимание, дают возможность развлечься и пообщаться с зоологами, говорится в сообщении.

Работники Московского зоопарка уже имеют опыт обучения рисованию и других животных. Например, живописью занимались суматранские орангутаны и борнейский орангутан Личана, следует из сообщения на сайте мэра.

Большая панда занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. Жуи и Диндин прибыли в Москву в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут содержаться в Московском зоопарке в течение 15 лет.

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