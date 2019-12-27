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Платформы на Белорусском вокзале в Москве получат последовательную нумерацию

Это позволит пассажирам лучше ориентироваться при посадке в поезда

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Платформы на Белорусском вокзале в Москве с 15 января получат последовательную нумерацию - с первой по пятнадцатую. Пассажирам будет легче ориентироваться при посадке в поезда, сообщили в пятницу ТАСС в управлении Московской железной дороги.

Там отметили, что сейчас платформы не имеют упорядоченной нумерации, что создает сложности. "На Белорусском вокзале платформы для удобства получат последовательную нумерацию для улучшения навигации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, изменения произойдут с 15 января. Платформы с первой по четвертую, расположенные в левой части вокзала, предназначены для посадки в пригородные поезда Москва - Усово и экспрессы Москва - Одинцово, с седьмой по десятую - в поезда дальнего следования, а с двенадцатой по пятнадцатую - в поезда первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), "Аэроэкспресс" и электрички до станций Голицыно, Звенигород, Кубинка и Можайск.

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