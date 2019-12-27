Концерт, ледовое шоу и фейерверк пройдут на ВДНХ в новогоднюю ночь

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Развлекательную программу представят гостям главной выставки страны ВДНХ в новогоднюю ночь. Их ждут выступления звезд российской эстрады, ледовое шоу и фейерверк, сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы в пятницу.

"Главным подарком для гостей станет бесплатный концерт. Концерт начнется в 21:00 (мск) 31 декабря и продлится два часа", - сообщается на сайте.

На сцене перед аркой главного входа свои композиции исполнят Наргиз, Алексей Воробьев, Петр Дранга, Алексей Глызин, Витас, Анита Цой, Согдиана, а также группы "Земляне", "ВИА Гра", M-Band, "Soprano Турецкого", "Хор Турецкого" и многие другие. Вести мероприятие будут певец Родион Газманов и тележурналист Ирина Пудова. С 23:00 до 03:00 праздничную атмосферу на сцене будут создавать диджеи Леонид Руденко и Стас Меркулов.

Праздник начнется в 20:00 с ледового шоу и продолжится выступлением популярных отечественных и зарубежных артистов. Среди них - T-Killah и Jude (Южная Корея), а также Анна Ворфоломеева и Малина.

Главный каток страны будет работать с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января. С 22:00 до 03:00 на лед будут выходить актеры, одетые в персонажей сказок. Они устроят карнавальные шествия вместе с посетителями катка. У фонтана "Дружба народов" установят сцену, где выступят музыкальные коллективы и популярные диджеи.

На территории катка появятся четыре больших экрана. На них можно будет увидеть традиционные поздравления и трансляцию праздничной программы. После того как кремлевские куранты пробьют полночь, небо раскрасят огни праздничного фейерверка. Новый год можно будет отметить и на площадке за павильоном № 58 "Земледелие". Там гостей ждут с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января. Вход бесплатный. Развлекать взрослых и детей будут аниматоры в костюмах сказочных персонажей.