Улицы у храма Христа Спасителя в Москве перекроют на время рождественских служб

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Участки улиц у храма Христа Спасителя в центре Москвы перекроют для проведения праздничных служб на Рождество. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Полностью перекроют, но с сохранением движения общественного транспорта 6 января с 18:00 до 20:00 Соймоновский проезд и улицу Волхонка от Бульварного кольца до улицы Ленивка. Кроме того, эти же улицы будут полностью перекрыты для движения транспорта с 20:00 6 января до 04:00 7 января.

В районе метро Бауманская в связи с проведением религиозных мероприятий будет перекрыт Елоховский переулок с 06:00 6 января до 21:00 7 января и с 06:00 18 января до 22:00 19 января.