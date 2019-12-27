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Новый год и Рождество - 2020

"Карнавальная ночь" пройдет в московском парке "Фили" 31 декабря

Праздничная программа начнется в 22:00 на площади перед главной сценой парка

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московский парк "Фили" пригласил гостей и жителей города встретить Новый год у главной сцены парка, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе парка.

"Праздник начнется в 22:00 мск на площади перед главной сценой парка "Фили" и продлится практически до самого утра 1 января, на подходе к площадке гостей будут встречать аниматоры", - говорится в сообщении.

На сцене парка также выступят артисты, танцоры и музыканты. Для детей будут организованы мастер-классы по изготовлению карнавальных масок, новогодних открыток и елочных игрушек.

"Новогодняя ночь в парке "Фили" будет сопровождаться большим количеством конфетти, серпантина, зажигательных ритмов 50-х годов и, конечно, совместным исполнением легендарной песни "Пять минут" в современной обработке", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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