Строительство первой очереди крупного медицинского центра завершилось в Коммунарке

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке, первая очередь которого запущена в пятницу.

"Хороший подарок для Москвы и москвичей в преддверии Нового года. Закончено строительство первой очереди одной из крупнейших современных клиник в нашей стране и в Москве - медицинского центра в Коммунарке. Он располагает всеми необходимыми средствами: лечебными, диагностическими, хирургическими возможностями для лечения практически всех видов заболевания от сосудистых до онкологических", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что местоположение выбрано неслучайно - в радиусе 10 км от этого центра проживает около 5 млн человек, в том числе полмиллиона в Новой Москве, полмиллиона в Южном и Северном Бутово, в Южном округе.

"Это огромная агломерация, которая требует современной медицинской помощи. Мы сегодня запускаем первую плановую очередь корпуса, который, я надеюсь, в течение ближайших месяцев уже начнет принимать своих первых пациентов. Это медицинский центр не просто мирового уровня, а мирового "плюс", - отметил мэр.

По словам Собянина, сотрудникам больницы будет комфортно не только работать здесь, но и заниматься научной деятельностью. "По сути, для них это новая ступень в медицинской карьере, новая возможность. По сути дела, здесь можно заниматься не только лечением больных, но и заниматься научной, обучающей деятельностью", - заключил мэр.

Больница в Коммунарке станет одним из шесть городских центров онкологической помощи с суперсовременной лабораторией. Пациенты смогут получить все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения. В больнице будет развернуто 225 онкологических коек. В больнице будет работать первый в ТиНАО региональный сосудистый центр, предназначенный для оказания помощи пациентам при инфарктах и острых нарушениях мозгового кровообращения. Современное специализированное оборудование позволит выполнять наиболее сложные внутрисосудистые операции.