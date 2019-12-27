Десять незаконных платных стоянок ликвидированы на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости в Москве обнаружила 18 незаконных платных автостоянок на северо-востоке города, 10 из них уже ликвидированы, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"Зафиксировано восемнадцать фактов самозахвата земель. При отсутствии правовых оснований на территории СВАО были организованы платные автостоянки, установлены ограждения и шлагбаумы <...> В настоящее время 10 земельных участков уже освобождены и планируются к благоустройству, устранение оставшихся нарушений находится на контроле", - говорится в сообщении.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, платные автостоянки, въезд на которые контролировался, вызывали недовольство жителей районов и автовладельцев. Ефимов уточнил, что земельные участки использовались незаконно.

"Наибольшее количество нарушений обнаружено на территории районов Отрадное: на Сигнальном проезде, владение 20, на улице Бестужевых, владение 21Б, строение 3, на улице Каргопольской, владение 14А, между улицей Декабристов, владение 17 и Северным бульваром, владение 3, корпус 2, Нововладыкинском проезде, владение 8, Алтуфьевском шоссе, владение 13, корпуса 1, 2 и в районе Медведково на Студеном проезде, владение 4, корпус 6, улице Полярной, владение 16, корпус 2 и по другим адресам. Приняты меры по пресечению нарушений", - уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, которого также цитирует пресс-служба.