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Движение транспорта в центре Москвы ограничат в новогодние праздники

Ограничения начнут действовать на некоторых улицах с 28 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения транспорта в центре Москвы и некоторых округах города в связи с проведением в Москве праздничных мероприятий, а также призвала водителей выбирать альтернативные пути. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

"Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - сказали в управлении.

Так, с 02:00 28 декабря 2019 года до 22:00 6 января 2020 года движения не будет по Тверской улице на участке от Тверского бульвара до Моховой улицы, по Моховой - от Воздвиженки до Большой Никитской, по Охотному Ряду - от Большой Никитской до Театрального проезда, по Театральному проезду - от Охотного Ряда до Петровки, по Большой Дмитровке - от Дмитровского переулка до Театрального проезда, по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам, Тверскому проезду, Большой Никитской улице на участке от Романова переулка до Моховой улицы.

Кроме того, с 07:00 31 декабря 2019 года до 05:00 1 января 2020 года будет действовать ограничение движения транспорта по одной полосе по Большому Москворцецкому мосту в сторону улицы Варварка, а с 00:01 31 декабря 2019 года до 23:59 5 января 2020 года - по Крапивенскому переулку, по Неглинной улице на участке от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, Рахмановскому переулку, улице Петровка - от Дмитровского переулка до Театрального проезда, по Театральному проезду - от Петровки до Рождественки.

Также будет ограничено движение автотранспорта с 08:00 31 декабря 2019 года до 23:00 8 января 2020 года по Малому и Большому Черкасским переулкам и улице Ильинка. В связи с проведением праздничных мероприятий будут перекрыты с 23:30 31 декабря 2019 года до 00:30 1 января 2020 года улица Москворецкая, площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, Москворецкая, Кремлевская, Софийская и Раушская набережные. 3 января 2020 года, с 10:50 до 11:10, движения транспорта не будет по улице Петровка, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару. С 12 ноября 2019 года до 23:59 31 января 2020 года нет движения по Сытинскому переулку.

В ГИБДД Москвы также обратили внимание, что вводятся некоторые ограничения в Западном, Юго-Западном, Троицко-Новомосковском, Северном административных округах.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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