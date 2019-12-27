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Мосгорнаследия не дал разрешение на полный снос Доходного дома Черникова

Здание находится в столичном районе Хамовники

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты департамента культурного наследия города Москвы не разрешили полный снос Доходного дома Черникова в районе Хамовники. Здание находится по адресу 2-й Неопалимовский переулок дом 3, в пятницу сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов на итоговом заседании комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты Москвы.

"С этой заявкой мы работали три года - с 2017 года. Каждый факт, заявление, каждую деталь архитектуры, интерьера, каждую мемориальную запись мы просмотрели очень внимательно. Мы с экспертами пришли к мнению - отказать в полном сносе здания, учитывая действительно интересную архитектуру главного фасада, выходящего на 2-й Неопалимовский переулок", - сказал Емельянов.

По его словам, здание, построенное в 1901 году, не будет признано объектом культурного наследия.

"К сожалению, мы вместе с экспертами научно-методического совета не нашли оснований для того, чтобы признать здание объектом культурного наследия. Но мы обратились к собственникам этого здания, и, насколько я знаю, они поддержали нашу идею, и собственники готовы отказаться от полного сноса, сделать реконструкцию здания, сохранить главный фасад. Возможность и необходимость сохранения интерьеров этого объекта определят уже дальше на стадии проектирования", - сказал Емельянов.

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