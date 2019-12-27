Юные москвичи смогут получить первые паспорта во Дворце государственных услуг на ВДНХ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Москвичи, достигшие 14-летнего возраста, теперь могут получить свои первые паспорта в торжественной обстановке во Дворце госуслуг "Мои документы" на ВДНХ, сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Первые паспорта юные москвичи смогут получить во Дворце госуслуг на ВДНХ. Мероприятие будет проводиться каждый месяц, чтобы все желающие смогли воспользоваться новой услугой. Юношей и девушек в порядке очереди пригласят на сцену для вручения основного для граждан нашей страны документа. Они получат подарочные наборы, а в завершение церемонии прозвучит Государственный гимн РФ", - сказала Анастасия Ракова.

Чтобы получить свой первый паспорт в торжественной обстановке, необходимо: подать заявку на сайте mos.ru (запись будет открываться за 30 суток до дня церемонии); не ранее, чем следующий день после достижения 14-летия, но не позднее двух недель до планируемого вручения предоставить комплект документов во Дворец госуслуг на ВДНХ (заявление, свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5 на 4,5 см, квитанцию об оплате госпошлины в размере 300 рублей). Дворец госуслуг работает ежедневно с 10:00 до 22:00 мск.