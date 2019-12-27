Более 1,1 тыс. детей сотрудников Росгвардии побывали на новогодней елке ведомства в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. детей сотрудников и военнослужащих Росгвардии побывали на новогодней елке ведомства, которая прошла в пятницу в Центральном доме кино в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Участие в мероприятии приняли более 1,1 тыс. ребят. Для юных участников новогоднего праздника в холле большого концертного зала была подготовлена развлекательная программа командой профессиональных аниматоров. Дети поучаствовали в конкурсах, сделали селфи в стилизованной фотозоне, а также рассказали о своих желаниях Деду Морозу и Снегурочке. Артисты ведущих театров Москвы представили юным зрителям и их родителям музыкальную сказку "Буратино", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что новогодние театрализованные представления пройдут в управлениях округов, территориальных округов, соединений и воинских частей и организаций Росгвардии по всей стране. В них примут участие более 25 тыс. детей военнослужащих и сотрудников.

"Новогодние праздничные мероприятия для детей военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, погибших и пострадавших при выполнении воинского и служебного долга, детей-инвалидов, детей из многодетных семей и воспитанников детских социальных учреждений - это часть широкомасштабной военно-социальной работы, которая проводится в Росгвардии", - подчеркнули в ведомстве.