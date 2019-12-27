Информация о "минировании" судов, школ и детсадов в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва пяти районных судов, около 15 школ и детских садов в Москве оказались ложными, взрывоопасные предметы там обнаружены не были. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе проверки зданий и прилегающих территорий Зеленоградского, Щербинского, Кузьминского, Люблинского и Зюзинского районных судов, а также около 15 школ и детских садов взрывоопасные предметы выявлены не были, информация о "минировании", которая была распространена ранее, оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, детские сады, ТЦ и иные организации. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.