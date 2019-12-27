{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Информация о "минировании" судов, школ и детсадов в Москве оказалась ложной

Всего специалисты экстренных служб проверили около 7 тыс. объектов в Москве и области из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов с 28 ноября

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва пяти районных судов, около 15 школ и детских садов в Москве оказались ложными, взрывоопасные предметы там обнаружены не были. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе проверки зданий и прилегающих территорий Зеленоградского, Щербинского, Кузьминского, Люблинского и Зюзинского районных судов, а также около 15 школ и детских садов взрывоопасные предметы выявлены не были, информация о "минировании", которая была распространена ранее, оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, детские сады, ТЦ и иные организации. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве подготовлено почти 90 площадок для запуска фейерверков в новогодние праздники
Общая вместимость площадок составляет 42 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС