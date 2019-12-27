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В Москве подготовлено почти 90 площадок для запуска фейерверков в новогодние праздники

Общая вместимость площадок составляет 42 тыс. человек

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Около 90 площадок подготовлены в Москве для самостоятельного запуска фейерверков в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

"В новогоднюю ночь по всей столице прогремят праздничные залпы. Фейерверками жители и гости столицы смогут насладиться на Большом Москворецком мосту, Поклонной горе, ВДНХ и в парковых зонах. Праздничные показы будут проведены на 30 площадках. Помимо этого, горожане смогут запустить фейерверки и петарды самостоятельно на 87 площадках общей вместимостью более 42 тыс. человек", - сообщили в департаменте.

Полный перечень адресов опубликован на сайте mos.ru. "Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции желает москвичам и гостям города приятных и безопасных праздников", - добавили в пресс-службе.

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