График движения поездов на оранжевой линии метро в Москве восстановлен

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. График движения поездов на Калужско-Рижской линии московского метро, нарушенный в результате внеплановой проверки инфраструктуры, восстановлен. Об этом сообщил ТАСС в пятницу сотрудник пресс-службы столичного метрополитена.

"Восстановлены интервалы движения поездов на Калужско-Рижской линии по направлению с юга на север", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что интервалы в движении поездов на этой линии столичной подземки временно увеличены для проверки инфраструктуры.