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График движения поездов на оранжевой линии метро в Москве восстановлен

Интервалы в движении поездов временно увеличивали для проверки инфраструктуры

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. График движения поездов на Калужско-Рижской линии московского метро, нарушенный в результате внеплановой проверки инфраструктуры, восстановлен. Об этом сообщил ТАСС в пятницу сотрудник пресс-службы столичного метрополитена.

"Восстановлены интервалы движения поездов на Калужско-Рижской линии по направлению с юга на север", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что интервалы в движении поездов на этой линии столичной подземки временно увеличены для проверки инфраструктуры.

Теги
Россия
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Сбой в движении поездов произошел на оранжевой линии московского метро
Интервалы в движении поездов увеличены из-за проверки инфраструктуры
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