Фестиваль "Ледовая Москва" пройдет на Поклонной горе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут посетить ежегодный фестиваль "Ледовая Москва", который откроется в субботу на Поклонной горе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В этом году мы вновь открываем этот фестиваль, который стал так популярен у горожан. Всего за годы проведения фестиваль посетили более 4 млн человек. Мы уверены, что в этом году "Ледовая Москва" снова будет радовать, удивлять и ставить новые рекорды посещаемости", - сообщили в пресс-службе.

Посетить площадку фестиваля можно до 12 января. Для гостей подготовили обширную программу, которая будет знакомить посетителей с самыми важными российскими достижениями прошлого и настоящего в науке и медицине, спорте и культуре, искусстве.

Каждый день в 15:00, 17:00 и 19:00 на основной сцене фестиваля будет проходить шоу-программа, тесно переплетенная с тематическими направлениями ледовых скульптур.

"Наше шоу будет интересно гостям любого возраста, кроме того, будут интерактивы с участием зрителей. Впервые на представлении будут такие сложнопостановочные и оригинальные номера и нестандартные режиссерские решения. Огромное количество артистов и творческих коллективов примут участие в нашем шоу-представлении: танцоры, воздушные гимнасты, акробаты, иллюзионисты", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль проводят в столице уже в пятый раз. Лед для скульптурных композиций добывается на Байкале, а также на озерах Екатеринбурга и Архангельска. В прошлые годы ледовые скульптуры были посвящены московским достопримечательностям, самым красивым городам России, чудесам света, новогодним легендам и сказкам разных стран. В 2017 году на фестивале были представлены работы, вдохновленные грядущим чемпионатом мира по футболу.